Trump'ın Eski Danışmanı Bannon Geleceğin 'Radikal Hristiyan' Liderlerini Hazırlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'a 'seçimi kazandıran kişi' olarak tanımlanan Steve Bannon, Italya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Vatikan'a alternatif Katolik bir kompleksin oluşturulmasına destek sağladı. Euronews, enstitünün direktörü Benjamin Harnwell ile görüştü