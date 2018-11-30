Trump'ın Eski Danışmanı Bannon Geleceğin 'Radikal Hristiyan' Liderlerini Hazırlıyor
ABD Başkanı Donald Trump'a 'seçimi kazandıran kişi' olarak tanımlanan Steve Bannon, Italya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Vatikan'a alternatif Katolik bir kompleksin oluşturulmasına destek sağladı.
ABD Başkanı Donald Trump'a 'seçimi kazandıran kişi' olarak tanımlanan Steve Bannon, Italya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Vatikan'a alternatif Katolik bir kompleksin oluşturulmasına destek sağladı. Euronews, enstitünün direktörü Benjamin Harnwell ile görüştü
Kaynak: Euronews.com