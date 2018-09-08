Trump'ın Eski Başstratejisti Steve Bannon,avrupa'daki Sağ-popülistleri Bir Araya Getiren Bir Oluşum...

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon, gelecek ilkbaharda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP)seçimleri öncesinde Avrupa'daki sağ-popülist grupları bir araya getirme amacı taşıyan bir hareket kurdu.

İtalya'nın aşırı sağcı, milliyetçi Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "Hareket" (The Movement) adı verilen oluşuma katılan ilk önemli isim oldu.

Bannon, Trump'ın başstratejistliği görevinden önce yabancı düşmanlığı ve cinsiyetçilik eleştirilerinin odağındaki bir haber kuruluşu olan Breitbart'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.

İtalya'da geçen Mart ayında yapılan genel seçim döneminde defalarca İtalya'ya gelen Bannon, dün de yine Roma'da Matteo Salvini ile görüştü.

Salvini'nin bu görüşmede, Bannon'ın Avrupa'daki sağ-popülist, milliyetçi, Avrupa Birliği (AB) karşıtı partileri bir araya getirme amacı taşıyan Hareket isimli grubuna katıldığı açıklandı.

Açıklama, grubun kurucularından Belçikalı politikacı Mischael Modrikamen tarafından Twitter'da yapıldı ve Salvini'nin sözcüsü de bu haberi doğruladı.

İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesi, "Salvini, ABD Başkanı'nın eski danışmanı ve AB'nin yok edilmesinin teorisyeni Steve Bannon'ın hareketine katıldı" diye yazdı.

La Repubblica da Steve Bannon'ın Beyaz Saray'dan ve ABD siyaset sahnesinden uzaklaşmasından sonra "Avrupa'ya göç ettiğini" ve "göçmen karşıtı gerginliklerden faydalanarak Avrupa'daki AB'ye şüpheyle yaklaşan, milliyetçi kamuoyunu hedef aldığını" yazdı.

Bannon'ın son aylarda Avrupa ülkelerinde yapılan seçimleri yakından takip etmesi dikkat çekiyordu. Bannon'ın Macaristan Başbakanı Victor Orban, Fransa'daki aşırı sağcı Marine Le Pen gibi politikacılarla yakınlığı biliniyor.

"Salvini'nin katılımı Bannon'ın ilk büyük kazanımı"

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimler öncesi ve sonrasında birçok kez İtalya'ya gelen Bannon, Salvini'nin aşırı sağcı partisi Lig ile popülist 5 Yıldız Hareketi'nin koalisyon hükümeti kurmasını "nihai hayal" diye tanımlamıştı.

Bannon, İtalya'daki yeni hükümetin AB üzerinde "devasa" bir etki yaratacağını söylemiş ve "İtalya birlik hükümetiyle Avrupa'da popülist, sistem karşıtı hareketin öncüsü olacak" demişti.

Dün Roma'da Salvini ile görüşmesinden sonra ABD'li New York Times gazetesine konuşan Bannon, Hareket'in Avrupa'daki sağ-popülist liderlere bir araya gelerek ittifaklar kurma alanı sağlayacağını söyledi.

New York Times, "İtalya'nın yeni popülist hükümetinin en güçlü figürü (Salvini), gelecek ilkbahardaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde popülistlerin kıta çapında kontrolü ele geçirmesini sağlamak amacıyla Steve Bannon'la anlaşmaya vardı" diye yazdı.

Gazete, Salvini'nin Hareket'e katılımıyla Bannon'ın ilk büyük kazanımını elde ettiğini yazdı ve "(Salvini) Bannon'ın projesine meşruluk sağlıyor ve diğer Avrupa karşıtı popülist politikacıların da katılımını daha olası hale getiriyor" dedi.

New York Times'ın haberine göre Steve Bannon'ın Hareket'i, Mayıs 2019'daki AP seçimleri için, "anket, veri analizi, mesajlaşma, seçimlere katılımı artırma çabaları, medya temsilcileri ve kampanya merkezleri" gibi "temel yapı taşları" sunacak.

Hareketin merkezi, AB'nin kalbi sayılan Brüksel'de olacak.