Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Kovid-19 nedeniyle cezaevinden çıktı
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Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Kovid-19 nedeniyle cezaevinden çıktı

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski avukatı Michael Cohen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ev hapsine çıkarıldı.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Kovid-19 nedeniyle cezaevinden çıktı
21.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:13

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski avukatı Michael Cohen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ev hapsine çıkarıldı.

Amerikan medyasındaki haberlerde, Cohen'in kaldığı cezaevinde görülen salgın nedeniyle bugün salıverildiği ancak cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlayacağı belirtildi.

Tutuklu bulunduğu Otisville'deki federal hapishanede 21 kişinin testinin pozitif çıktığı kaydedilen haberlerde, 53 yaşındaki Cohen'in cezasının 2021'in kasım ayında biteceği ifade edildi.

Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, vergi kaçırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten suçlu bulunmuştu.

Bu arada Adalet Bakanı William Barr, nisan başında hapishanelere, salgın riski altındaki mahkumların ev hapsine çıkarılmasının arttırılması talimatını vermişti.

Hapishanelerden şimdiye kadar binden fazla mahkumun ev hapsine çıkarıldığı biliniyor.

ABD'de, virüs salgını baş gösterdiğinden bu yana, 2 binden fazla mahkum ve görevlinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 federal mahkum hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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