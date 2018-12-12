Trump'ın Eski Avukatı Michael Cohen'a 36 Ay Hapis Cezası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili özel soruşturma kapsamında 36 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Michael Cohen, 2016 başkanlık seçimlerinde kampanya yasalarını ihlal ettiği ve ABD Kongresi'ne yalan söylediğini kabul etmişti.

Cohen, Trump'ın yakın çevresinden Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik özel soruşturma kapsamında hapis cezası alan da ilk kişi oldu.

Trump'ın eski avukatı, daha önce "Başkanı için kurşun yemeye" hazır olduğunu öne sürmüştü.

Ancak Cohen daha sonra özel yetkili savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada iş birliği yaparak itirafçı oldu.

52 yaşındaki Cohen geçen ay mahkemeye 2016 başkanlık seçimi kampanyası döneminde Moskova'daki Trump Tower anlaşmasının takibinin boyutlarıyla ilgili olarak Kongre üyelerine hatalı ifade verdiğini itiraf etmişti.

Cohen ayrıca, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen kadınlara susmaları karşılığında para ödendiğine dair açılan soruşturmada finans yasalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları da kabul etmişti.

Çarşamba günü Manhattan mahkemesinde hakim karşısına çıkan Cohen, Trump'ın "aydınlık değil karanlık bir yoldan yürüdüğünü" öne sürdü, "Donald Trump'a olan kör sadakatim, benim zayıflığımdı" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı özel savcılığın, 2016 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeye yönelik olarak Rusya ile iş birliği yapıp yapmadığına dair açtığı soruşturmada ilk kez Trump'ın yakın çevresinden biri hapis cezası aldı.