Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 3 yıllık hapis cezasını tamamladı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in, 3 yıllık hapis cezasını tamamladığı belirtildi.

Cohen'in bugün Manhattan'daki federal mahkemeye gelerek yetkililerle hapis cezası sonrası devam edecek 3 yıllık denetimli tahliye sürecine ilişkin belgeleri imzaladığı kaydedildi.

Çıkışta gazetecilere konuşan Cohen, ev hapsinin sona ermesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Trump dönemine ait devam eden soruşturmalar hakkında yetkililerle iş birliği içinde olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarından Aralık 2018'de gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezasında çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye girmişti.

53 yaşındaki Cohen, daha sonra tutuklu bulunduğu hapishanede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21 Nisan'da cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlamak üzere hapisten çıkarılmıştı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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