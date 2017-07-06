Trump'ın Eli Havada Kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya gezisi sırasında bir kez daha tokalaşma krizi yaşadı.



Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile tokalaşmak için elini uzatan Trump'ın eli boş kaldı. Trump'ın yüzünün ekşimesine yol açan o anlar kameralara da yansıdı.



Trump, Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Cumhurbaşkanı'nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile bir araya geldi.



Trump ilk önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile tokalaştı ardından Duda'nın eşi ile tokalaşmak için elini uzattı ancak Agata Kornhauser-Duda, Donald Trump'i es geçerek Trump'ın eşi Melanie Trump ile tokalaştı. Trump'ın şaşkın yüz ifadesi kameralara yansıdı.



Donald Trump, daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile benzer bir durum yaşamıştı. Trump elini uzattığı sırada Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e sarılmıştı. Trump'ın eşi Melanie Trump'ın elini tutma girişimi de iki kez sonuçsuz kalmıştı. - York