Trump'ın ekibinin dava başvurusu Michigan'da da reddedildi
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Trump'ın ekibinin dava başvurusu Michigan'da da reddedildi

05.11.2020 23:38 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:42
Trump'ın ekibinin dava başvurusu Michigan'da da reddedildi

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin, Michigan eyaletindeki oy sayımlarına yönelik 'usülsüzlük' iddiası kapsamında yaptığı başvuru, Michigan Eyalet Mahkemesi tarafından reddedildi.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin, Michigan eyaletindeki oy sayımlarına yönelik 'usülsüzlük' iddiası kapsamında yaptığı başvuru, Michigan Eyalet Mahkemesi tarafından reddedildi.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin oy sayımlarına ilişkin 'usulsüzlük' gerekçesiyle yaptığı başvuru Georgia'nın ardından Michigan'daki eyalet mahkemeleri tarafından da reddedildi.

 ABD  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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