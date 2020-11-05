Trump'ın ekibinin dava başvurusu Michigan'da da reddedildi

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin, Michigan eyaletindeki oy sayımlarına yönelik 'usülsüzlük' iddiası kapsamında yaptığı başvuru, Michigan Eyalet Mahkemesi tarafından reddedildi.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin, Michigan eyaletindeki oy sayımlarına yönelik 'usülsüzlük' iddiası kapsamında yaptığı başvuru, Michigan Eyalet Mahkemesi tarafından reddedildi.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin oy sayımlarına ilişkin 'usulsüzlük' gerekçesiyle yaptığı başvuru Georgia'nın ardından Michigan'daki eyalet mahkemeleri tarafından da reddedildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı