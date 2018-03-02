Trump'ın Ek Gümrük Vergisi Planına Tepkiler

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta açıklanması beklenen ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergileri getirme planı ABD'li iş organizasyonları ve şirketlerinden tepki topladı.

ABD'nin Perakende Endüstrisi Liderleri Birliğinden (RILA) yapılan açıklamada, Trump'ın planının geniş biçimde uygulanması durumunda ek gümrük vergilerinin ülkede bütün sektörleri etkileyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Trump'ın ek gümrük vergileri getirmesinin, diğer ülkelerin ticari misillemelerine yol açacağı, ticaret savaşına neden olabileceği ve Amerikalı ihracatçıları olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliğinden (NRF) yapılan açıklamada da çelik ve alüminyum gibi ham maddelerin maliyetlerinin artması durumunda konserve edilmiş mallardan elektronik ve otomotive kadar birçok alanda fiyatların artacağına dikkat çekildi ve "Hiç şüphesiz bu plan Amerikalı aileler için vergi anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Trump'ın tek taraflı politikasından ABD'nin kazanç sağlamayacağının altı çizilen açıklamada, ABD'li şirketlerin yurt dışında üretilen malları için de pazar payının azalabileceği uyarısı yapıldı.

Amerikan Otomotiv Politikaları Konseyinin (AAPC) açıklamasında ise Trump'ın ek gümrük vergilerinin ülkede çelik ve alüminyum fiyatlarını arttıracağı vurgulanırken, planın yürürlüğe girmesi halinde 7 milyon kişiye istihdam sağlayan Amerikan otomotiv endüstrisinin rekabet açısından dezavantajlı bir duruma gireceği kaydedildi.

Öte yandan ABD'nin en büyük çelik üreticilerinden U.S. Steel ise Trump'ın planına destek verdi.

U.S. Steel Üst Yöneticisi David Burritt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'ın getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerinin ABD'nin çıkarları için önemli olduğunu savundu.

ABD'nin Alüminyum Birliği de Trump'ın planının ülkenin alüminyum sektörünü güçlendireceğine dikkati çekerek, planın Amerikan firmalarıyla yabancı şirketler arasında eşit şartlar oluşturacağına inanıldığını bildirdi.

Moody's'ten uyarı

ABD'li uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise hazırladığı raporda, çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirilmesi durumunda nihai ürün fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşabileceği vurgulandı.

Ek gümrük vergilerinin enflasyonla ilgili endişeleri de arttıracağına işaret edilen raporda, çelik ve alüminyum ham maddelerini kullanan ABD'li imalatçıların küresel rekabet gücünün azalacağı belirtildi.

Raporda ayrıca ABD'de ocak ve şubat aylarında düşüş gösteren otomobil satışlarının bu sene geçen yıla kıyasla azalmasının beklendiği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, dün, gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurmuştu.