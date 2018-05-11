Trump'ın Duyurduğu Operasyon Sakarya'da Başladı"

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu DEAŞ'ın 5 elebaşının yakalanmasıyla ilgili olarak, "Operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun Sakarya'da yakalanmasıyla başlamıştır" açıklaması yaptı.

Trump'ın Duyurduğu Operasyon Sakarya'da Başladı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu DEAŞ'ın 5 elebaşının yakalanmasıyla ilgili olarak, "Operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun Sakarya'da yakalanmasıyla başlamıştır" açıklaması yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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