Trump'ın Duyurduğu Operasyon Sakarya'da Başladı"

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu DEAŞ'ın 5 elebaşının yakalanmasıyla ilgili olarak, "Operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun Sakarya'da yakalanmasıyla başlamıştır" açıklaması yaptı.