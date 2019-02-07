Trump'ın Duvar Politikasına Sınırdaki Halk Tepkili

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikaları çerçevesinde Meksika sınırına örmek istediği duvar bölgede yaşayan halkın tepkisini çekiyor.

Küçük bir Arizon sınır kasabası olan Nogales'te yetkililer, şehrin ortasındaki duvarın jiletli tel ile kaplanmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi.

Yerel gazete Nogales International'da yer alan habere göre, ABD-Meksika sınırında bulunan Nogales kasabasının ortasından geçen metal duvara, Trump yönetiminin bölgeye gönderdiği askerler tarafından 6 sıra jiletli tel çekildi.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu kasabada halk, ortaya çıkan görüntüden şikayetçi oldu.

Belediye Başkanı Arturo Garino'nun, eyaletin ABD Senatörü Martha McSally'den şehrin ortasındaki duvara çekilen jiletli tellerin kaldırılması için yardım istediği belirtildi. Garino, "Bu teller ölümcül, duvarı baştan aşağı jiletli tel ile kaplarken ne düşünüyorlardı gerçekten bilmiyorum." dedi.

-"Sorumsuzluk değil ayrıca insanlık dışı"

ABD Kongresi Arizona Demokrat üyesi Raul Grijalva da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trump yönetimini bölgede "yaygın bir hukuksuzluk ve suç algısı oluşturmaya yönelik" gösteri yapmakla eleştirdi.

Haberde, Nogales kasabasının ekonomisinin büyük ölçüde Meksikalı müşterilere ve sınır ötesi ticarete bağlı olduğuna işaret edilirken, sınırdan yasa dışı geçişlerin son birkaç yıl içinde "dik bir şekilde" düştüğü vurgulandı.

Nogales Belediye Meclisi üyeleri, askerler tarafından çekilen jiletli tellerin sadece savaş alanlarında görüldüğünü belirterek, "Sorumsuzluk değil, ayrıca insanlık dışı" dedikleri tellerin kaldırılması için kınama kararı alacakları bildirildi.

Trump yönetiminin, göçmen politikaları ve Meksika sınırına duvar örülmesi çerçevesinde sınır bölgelerine sevk edilen askerlerin şimdiye kadar sınıra 58 kilometre dikenli tel çektikleri bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA