Trump'ın doktorundan son durum paylaşımı
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Trump'ın doktorundan son durum paylaşımı

02.10.2020 23:41 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:46
Trump'ın doktorundan son durum paylaşımı

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean P. Conley, 'antikor kokteyli' dozu aldığını açıkladı.

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean P. Conley, 'antikor kokteyli' dozu aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını haberleri ABD medyasının gündemine oturdu. Dr. Sean P. Conley, Trump'ın aldığı ilaçlara dair bilgi verdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Conley'in yazılı açıklamasını paylaştı. Açıklamada, Trump'ın önlem olarak 8 gramlık bir 'antikor kokteyli' aldığı belirtildi.

"YORGUN AMA MORALİ YERİNDE"

Conley, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanın yorgunluğu devam ediyor ancak morali iyi. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Sonraki adımlara dair Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız" denildi.


Trump'ın doktorundan son durum paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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