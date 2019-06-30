Trump'ın Danışmanı, Olumlu Gelişmelere Rağmen Huawei'nin Bazı Kısıtlamalara Maruz Kalacağını...

Geçtiğimiz cumartesi günü Donald Trump ve Xi Jinping'in G20 zirvesindeki görüşmeleri neticesinde ABD'li şirketlerin Huawei'ye satış yapabileceği açıklanmıştı. İki ülke arasındaki ticaret savaşını bir nebze hafifleten bu görüşmenin, Huawei'nin Google hizmetleri dâhil ABD'den herhangi bir satın alım yapamayacağı durumunu ortadan kaldırdığı düşünülüyordu.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ekonomi Konseyi'nin başkanı Larry Kudlow, Huawei'nin ABD şirketleri tarafından üretilen ürünleri alabileceğini ancak bunun bir "genel af olmadığını" ve Trump'ın konuyla ilgili yorumlarının "ABD'nin son sözleri olmadığını" söyledi. Huawei için ek lisanslar alma gerekliliği getireceklerini belirten Kudlow, Google hizmetlerinin akıbetinin de Trump hükûmetinin alacağı son karar ile belli olacağını açıkladı.

ABD'li senatör Lindsay Graham ise Huawei'ye bu yönde çok fazla taviz verilirse senatonun bu durumdan rahatsız olacağını belirtti. ABD tarafından Çin hükûmetinin bir ajanı olarak görülen Huawei, senato tarafından ABD'nin güvenliği açısından bir tehdit olarak görülüyor. ABD ile Huawei arasındaki gerginliklerin biraz olsun hafiflediği şu günlerde gelen bu son haber, umutları tekrardan azalttı. Önümüzdeki günlerde Huawei'yi neler beklediğini ise hep beraber görüyor olacağız.