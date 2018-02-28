Trump'ın Damadının Gizli Belgelere Erişimi Kısıtlandı

Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın gizli belgelere erişimi kısıtlandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Trump yönetiminde ABD Başkanı'nın danışmanı olarak görev yapan Jared Kushner'ın gizli belgelere erişimi kısıtlandığı bildirildi. Beyaz Saray'dan kimliği açıklanmayan bir kaynağa göre aralarında Jared Kushner'in de bulunduğu birçok Beyaz Saray çalışanın yetkileri çok gizliden gizli veya daha alt seviyelere düşürüldü. Jared Kushner'ın aynı zamanda dış politikalarla ilgili görevlerinin bir kısmı da iptal edildi.

Kushner ve bazı Beyaz Saray çalışanlarının yetkilerindeki yeni sınırlandırmanın eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Rob Porter skandalı ile alakalı olduğu iddia ediliyor. Rob Porter'ın eski eşleri ve kız arkadaşına şiddet uyguladığı ve sürekli gizli belgelere erişim izni verilmeden ve FBI araştırması tamamlanmadan yüksek mevkide yer alması skandala sebep olmuş ve Beyaz Saray'da birçok çalışanın gizli belgelere erişim izni olmadan erişim verildiği ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump daha sonra Kushner için erişim izinlerini almış ancak son kararı Beyaz Saray Genel Sekreteri verecek denilmişti. Kushner'e izin verilmemesinde aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İsrail ve Meksika ile yakın iş ilişkilerinin bulunması ve bu ülkelerin Kusner'i yönlendirebileceği endişesi de bulunmakta. Bu endişe ABD Kongresinin sekiz üyesi tarafından 20 Şubat'da Kushner'e gönderdiği mektupta resmi olarak da dile getirilmişti. Kushner'in firmasına ait 666 Fifth Avenue da yer alan emlak için kimlere ne sözlerin verildiğinin sorulduğu mektupta imzası olan Ted Lieu ve diğer kongre üyeleri bugün yaptıkları yazılı açıklamada Kushner'in hiçbir yetkisinin olmaması gerektiğini söylediler. - WASHINGTON