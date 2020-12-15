Trump'ın damadı ve Kıdemli Danışmanı Kushner İsrail ve Fas'ı ziyaret edecek
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Trump'ın damadı ve Kıdemli Danışmanı Kushner İsrail ve Fas'ı ziyaret edecek

15.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:19
Trump'ın damadı ve Kıdemli Danışmanı Kushner İsrail ve Fas'ı ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Jared Kushner, İsrail ve Fas arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından gelecek hafta beraberindeki ABD'li heyet ile iki ülkeyi ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Jared Kushner, İsrail ve Fas arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından gelecek hafta beraberindeki ABD'li heyet ile iki ülkeyi ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donal Trump geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşamaya vardığını ve Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıdığına dair bir bildiri imzaladığını duyurmuştu. ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada, Fas ve İsrail arasındaki anlaşmanın ardından Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Jared Kushner'in Orta Doğu elçisi Avi Berkowitz ve ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu'nun CEO'su Adam Boehler pazartesi günü İsrail'e gideceğini aktardı. Yetkili, Kushner'in ziyeret sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini belirtti.

ABD'li yetkili, Kushner ve ekibinin, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat liderliğindeki heyet ile birlikte İsrail Havayolları El Al'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Fas'ın başkenti Rabat'a yapacağı ilk doğrudan ticari uçuşta yer alacağını açıkladı.

İsrail, son 3 ayda ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Kushner ve ekibi, Arap dünyasındaki birçok ülke ile görüşmelerine devam ederken, Trump 20 Ocak'ta görevden ayrılmadan önce en az bir anlaşma daha imzalamayı umuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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