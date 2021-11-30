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Trump'ın damadı Kushner'in Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolarlık fon sağladığı iddia edildi

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Trump'ın damadı Kushner'in Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolarlık fon sağladığı iddia edildi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Suudi Arabistan'ın sıkı bir destekçisi olduğu ve yeni kurduğu şirket için bu ülkeden milyonlarca dolarlık fon aldığı iddia edildi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Suudi Arabistan'ın sıkı bir destekçisi olduğu ve yeni kurduğu şirket için bu ülkeden milyonlarca dolarlık fon aldığı iddia edildi.

Vanity Fair isimli dergide çıkan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Kushner, Beyaz Saray'da bulunduğu sürece Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişki içinde oldu ve Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil Veliaht Prensin eylemlerini savundu.

Trump, göreve geldikten kısa süre sonra Kushner, Muhammed bin Selman'a özel bir yemek vermesi için Trump'ı ikna etti, ardından da Trump'ın ilk yurt dışı seyahatini Suudi Arabistan'a yapmasını sağladı.

Katar ve BAE'nin Kushner'i reddettiği iddiası

Kushner, yönetimden ayrıldıktan sonra yeni kurduğu Affinity Fairs isimli firma için Körfez ülkelerinden para toplamaya çalıştı. İlk olarak Katar'ın kapısını çalan Kushner, buradan ret cevabı alınca, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüştü. Ancak BAE'nin Kushner'e yatırım konusunda güvenmemesinin ardından Suudi Arabistan Kushner'in firmasına milyonlarca dolar yatırmaya razı oldu.

Vanity Fair'e göre Kushner, yeni firması için gelecek yıla kadar milyarlarca dolar yatırım almayı planlıyor.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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