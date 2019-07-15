Trump'ın Çin Kararları Panama Kanalı'nın gelirlerini düşürdü

Dünyanın en büyük ticaret yollarından biri olan Panama Kanalı'ndan geçen gemi sayısında düşüş yaşanmaya başlandı. Kanal yönetimi, ekim ayından bu yana ABD'den Çin'e giden yük trafiğinde 8 milyon ton düşüşe dikkat çekerek "Bu ABD için dezavantaj oluşturuyor; çünkü Çin, ABD'den aldığı gıda ve enerji ihtiyacı için alternatif ülkeler buldu" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile olan ticareti engellemeye dönük kararları dünya ticareti üzerindeki olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Dünyanın en büyük ticaret yollarından biri olan Panama Kanalı'nın gelirleri azalan ticaret hacmi nedeniyle düştü.

Panama Kanalı CEO'su Jorge Luis Quijano yaptığı açıklamada, Çin'in Amerika'dan gıda ve enerji ithalatının azalması nedeniyle kanaldan geçen yük miktarında bu yıl ciddi düşüş olduğunu söyledi. Bu gelişme, ABD'den sonra Panama Kanalı'nın en büyük müşteri olan Çin'in yerine Japonya'nın geçmesine yol açtı. Quijano, Çin'in gıda ve enerji için Katar, Trinidad Tobago ve Brezilya gibi ülkelere rotasını çevirdiğini vurgulayarak "Bu, ABD için önemli bir dezavantaj; çünkü Çin aynı ürünleri başka yerlerden alıyor" dedi.

Kanalın bu mali yıl için öngörülen geliri 3,1 milyar dolar, bu rakam 2018'in gelirinin yüzde 1 altında. Bu düşüş, kanalın üç yıl önce yaptığı 5 milyar dolarlık genişletme sürecinden sonraki ilk düşüş olacak. Quijano'nun dediğine göre ticaret tartışması, ekim ayında başlayan mevcut mali yıl içinde ABD'den Çin'e doğru yük trafiğini ortalama 8 milyon ton azalttı. Kanaldan geçen en önemli kargo trafiği, ABD'nin Batı kıyısı ile Asya arasındaki trafik olup bu, 2018 mali yılında 78 milyon tona varmıştı.

Kaynak: Bültenler