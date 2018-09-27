ABD Başkanı Trump'ın Bir Muhabire "Bay Kürt" Demesi Toplantıya Damga Vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana 5. kez yazılı metin olmadan yaptığı basın toplantısına, bir gazeteciye yönelik ''Evet lütfen, Bay Kürt'' hitabı damga vurdu.

TRUMP, METNE BAĞLI KALMADAN KONUŞTU

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesindeki basın toplantısını, herhangi bir metne bağlı kalmadan yapınca ortaya ilginç bir konuşma çıktı. Eleştirmenler tarafından sık sık kötü kelime tercihleri ve tutarsız cümleleri nedeniyle topa tutulan Trump, bu kez de sıra dışı ifadeleriyle kayıtlara geçti.

ABD Başkanı Donald Trump

''ONLAR BİZİMLE SAVAŞTILAR VE ÖLDÜLER''

Basın toplantısında Trump, Irak ve Suriye'deki DEAŞ'a karşı ABD'nin müttefikleri olarak görev yapan Kürtlere olan sevgisini savundu. Trump, Kürtlerle ilgili olarak "Onlar bizimle savaştılar ve öldüler." dedi.

''BAY KÜRT''

Kürt muhabirin sorusunu almaya hazırlanan Donald Trump, söz konusu gazeteciye ''Evet lütfen, Bay Kürt'' şeklinde hitap etti.