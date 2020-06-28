Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunanların sloganını içeren videoyu retweet etmesi tepki topladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunanların sloganını içeren videoyu retweet etmesi tepki topladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir destekçisinin sesli bir şekilde "White Power" (Beyazların Gücü) şeklinde bağırdığı videoyu Twitter hesabından paylaşması tepki çekti.

Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunanların sloganını içeren videoyu retweet etmesi tepki topladı
28.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:50

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir destekçisinin sesli bir şekilde "White Power" (Beyazların Gücü) şeklinde bağırdığı videoyu Twitter hesabından paylaşması tepki çekti.

Söz konusu ifade, beyazların üstünlüğünü savunanlar tarafından kullanılıyor.

Olay, Florida eyaletindeki bir miting sırasında yaşandı.

Videoda, Trump destekçilerinin ve karşıtlarının birbirlerine küfür ettikleri duyuluyor.

ABD Başkanı Trump, ırk konusundaki tansiyonu artırdığına dair suçlamaları kabul etmiyor.

Tepkilerin ardından Trump paylaşımını sildi. Tweet'te, Trump mitingine katılanlara teşekkür ediyor ve "Radikal Sol Hiçbir Şey Yapmıyor Demokratlar Sonbaharda Düşecek. Yolsuz Joe (rakibi Joe Biden'ı kastediyor) postu deldirdi. Yakında görüşmek üzere!!!" yazıyordu.

Beyaz Saray olayla ilgili yaptığı açıklamada Trump'ın videodaki "White Power" (Beyazların Gücü) ifadesini fark etmediğini söyledi.

ABD'deki tek siyah Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, CNN'e verdiği röportajda videoyu "saldırgan" bulduğunu söyledi ve "Hiç şüphe yok ki bunu retweet etmemeliydi ve silmeli" dedi.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçı bulunan ilk sosyal medya paylaşımı değil.

Trump'ın 2017 yılında Twitter hesabından, aşırı sağcı İngiliz Britain First grubuna ait İslam karşıtı videolar paylaşması tepki yaratmıştı. Trump'a dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May de tepki göstermişti.

Trump 2019'da ise Demokrat Partili Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Ömer'e "ülkenize dönün" çağrısı yapmıştı.

Trump, dört Demokrat Partili Kongre üyesine yönelik "Neden geldikleri ülkelere geri dönüp sistemi bozuk ve suç istilası altındaki ülkelerindeki durumu düzeltmeye yardımcı olmuyorlar?" demişti.

Trump'ın hedef aldığı Demokrat Partililerin hepsi ABD vatandaşı, üçü de ABD doğumlu.

BBC

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz Haber
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı Haber
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit...
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Burak Yılmaz Alper Ulusoy Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Genç Kaza Yangın
Şu an buradasınız: Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunanların sloganını içeren videoyu retweet etmesi tepki topladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 21:50:27. #1.15#
title