Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn İstifa Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş ekonomi Danışmanı Gary Cohn'un ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Trump yönetimine veda eden son isim olan Cohn, görevinden ayrılacağına yönelik haberleri yaptığı yazılı açıklamayla teyit etti.

Cohn açıklamasında, "Ülkeme hizmet etmek ve özellikle tarihi vergi reformu gibi Amerikalılara fayda sağlayacak büyüme yanlısı ekonomik politikaları hayata geçirmekten onur duydum. Başkan Trump'a bana bu şansı tanıdığı için minnettarım. Kendisine ve yönetimine gelecekte büyük başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump ise Cohn'un istifasının ardından yayımladığı açıklamada şunları kaydetti:



"Gary, benim Baş ekonomi Danışmanım olarak politikalarımızı yönetmek, tarihi vergi indirimlerini ve reformlarını gerçekleştirmemize yardım etmek ve Amerikan ekonomisini zincirlerinden kurtarmakta mükemmel iş çıkardı. Kendisi az bulunur bir yetenek ve ona Amerikalılara verdiği hizmetten ötürü teşekkür ediyorum."

Trump, ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Cohn'un yerine gelecek ismi kısa süre içinde açıklayacağını duyurdu.

İstifanın nedeni çelik ve alüminyum tarifeleri

Amerikan basınında gün içinde çıkan haberlerde, resmi titri Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Gary Cohn'un bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle Trump'ı söz konusu gümrük vergilerini uygulamaya koymaktan vazgeçirmeye çalıştığı ve çabalarının sonuç vermemesi durumunda görevinden ayrılacağı belirtilmişti.

Trump, söz konusu haberlerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlar her zaman gelir ve gider. Ben son kararı vermeden önce güçlü bir diyalog olmasını istiyorum. Hala değiştirmek istediğim insanlar var. Kaos yok sadece büyük bir enerji var." ifadelerine yer vermişti.



Analistler, çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük tarifelerinin bir "ticaret savaşına" yol açmasına yönelik endişeleri atlatmaya çalışan ABD piyasalarının Cohn'un istifasını olumlu karşılanmayacağını belirtiyor.

Beyaz Saray'ın Başekonomi Danışmanı olmak için Goldman Sachs başkanlığını bırakan Gary Cohn, 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen servetiyle Trump yönetimindeki en zengin isimlerden biriydi.