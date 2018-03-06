Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn İstifa Edecek" İddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un, çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle görevinden ayrılabileceği iddia edildi.



Bloomberg'in haberine göre, Trump, çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergiler hayata geçirilmesi durumunda Cohn'un istifa edebileceğini diğer danışmanlarına iletti.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Cohn'un bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle birlikte Trump'ı söz konusu gümrük vergilerini uygulamaya sokmaktan vazgeçirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Cohn'un ikna çabalarının sonuç vermemesi durumunda görevinden ayrılacağına yönelik spekülasyonlar Başkan Trump'ın sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı paylaşımla güçlendi.

Trump, Beyaz Saray'da kaos yaşandığı iddialarının doğru olmadığını vurgularken, "İnsanlar her zaman gelir ve gider. Ben son kararı vermeden önce güçlü diyalog olmasını istiyorum. Hala değiştirmek istediğim insanlar var. Kaos yok sadece büyük bir enerji var." ifadelerini kullandı.

Analistler, resmi titri Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü olan eski Goldman Sachs yöneticisi Gary Cohn'un Trump yönetiminden ayrılmasının "ticaret savaş" endişelerini atlatmaya çalışan ABD piyasalarında olumlu karşılanmayacağına işaret ediyor.

Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı geçen hafta açıklanmıştı.

Başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana yakın çalışma ekibinden birçok kişinini istifa etmesiyle Trump'ın Cohn'u kaybetmemek için kararını değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor.