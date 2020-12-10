Trump'ın Başdanışmanı Kushner: "Fas ve İsrail, Rabat ve Tel Aviv'de irtibat ofisi kuracak"
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Trump'ın Başdanışmanı Kushner: "Fas ve İsrail, Rabat ve Tel Aviv'de irtibat ofisi kuracak"

10.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:54
Trump'ın Başdanışmanı Kushner:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, "Fas ve İsrail, büyükelçilik açma niyetiyle bir an önce Rabat ve Tel Aviv'de irtibat ofisi kuracak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, "Fas ve İsrail, büyükelçilik açma niyetiyle bir an önce Rabat ve Tel Aviv'de irtibat ofisi kuracak." ifadesini kullandı.

Kushner, Trump'ın Twitter'dan yaptığı "İsrail ve Fas Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulması için anlaşmaya vardı." açıklamasının ardından telekonferans yaparak gazetecileri bilgilendirdi. Fas ve İsrail'in iş ilişkilerini derinleştirmeyi planladığının altını çizen Kushner, "Fas ve İsrail, büyükelçilik açma niyetiyle bir an önce Rabat ve Tel Aviv'de irtibat ofisi kuracak." bilgisini paylaştı.

Kushner, İsrail hava yollarının Fas hava sahasını kullanabileceğini ve iki ülkenin en yakın zamanda direkt uçuşları açacağını aktardı.

"Yahudileri, Müslümanları ve Hristiyanları bir araya getirmek"

İsrail ile anlaşmaya varmak isteyen başka Arap ülkeleri bulunduğuna da işaret eden Kushner, "Bir noktada kaçınılmaz olarak İsrail ve Suudi Arabistan'ın bir araya geleceğini ve tam normalleşme dönemine gireceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kushner, Trump yönetiminin Orta Doğu barışı için çalıştığını vurgulayarak "Yahudileri, Müslümanları ve Hristiyanları bir araya getirmek bizim ana odak noktamızdır." ifadesini kullandı.

Trump'ın, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıması konusuna değinen Kushner, "Biz bu adımla en nihayetinde atılması gereken adımı attık." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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