Trump'ın başdanışmanı Conway ay sonunda görevini bırakacak
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Trump'ın başdanışmanı Conway ay sonunda görevini bırakacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway, Ağustos ayı sonunda görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Trump'ın başdanışmanı Conway ay sonunda görevini bırakacak
24.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:05

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway, Ağustos ayı sonunda görevinden istifa edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden Kellyanne Conway yaptığı açıklamada, ay sonunda görevini bırakacağını duyurdu. Trump'ın başdanışmanı Conway, çocuklarına daha fazla vakit ayırabilmek için bu yönde bir karar aldığını ifade etti. "Çocuklarım için daha az drama, daha fazla annelik zamanı" diyen Conway, kararının tamamen kendi seçimi olduğunu belirtti. Conway, gelecek planlarını yakında açıklayacağını belirtti.

Öte yandan Conway'in bugün düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti Kongresinde konuşma yapması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Manşet

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