Trump'ın azline karar verilmesi sonrası Washington DC'de güvenlik artırıldı
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BBC

Trump'ın azline karar verilmesi sonrası Washington DC'de güvenlik artırıldı

14.01.2021 07:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 07:41
Trump'ın azline karar verilmesi sonrası Washington DC'de güvenlik artırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından, Trump destekçilerinin olası bir şiddet eylemini engellemek için binlerce Ulasıl Muhafız Kongre binasında görevlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından, Trump destekçilerinin olası bir şiddet eylemini engellemek için binlerce Ulasıl Muhafız Kongre binasında görevlendirildi.

Eski FBI Direktörü James Comey de, Donald Trump'ın ABD Başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devredeceği 20 Ocak tarihinde ülke genelinde güvenliğin "kritik tehdit altında" olabileceğini söyledi.

BBC'nin Newsnight programında Emily Maitlis'e konuşan Comey, ülke genelinde silahlı, dağınık grupların şiddet içerikli eylemlerde bulunabileceği uyarısında bulundu.

2013-2017 arasında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü olan Comey, Trump göreve geldikten yaklaşık dört ay sonra istifa etmişti.

Geçen hafta Çarşamba günü Trump'ın destekçilerine yaptığı çağrı sonrası Kongre binasının basılması sebebiyle çıkan olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti.

Olayların ardından devreye giren Ulusal Muhafızlar, 24 Ocak'a kadar geçerli olan "acil durum" kapsamında Kongre binasını korumaya devam ediyor.

Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'ne Trump'ın bakanlıktan azline karar verilen oylama sonrası, olası şiddet olaylarını engellemek için sayıları artırılan Kongre'deki Ulusal Muhafızların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.





Hafta sonu Başkent Washington DC'deki Ulusal Muhafızların sayısı 10 bine çıkarılacak. 20 Ocak'taki başkanlık devir-teslim töreninde bu sayının daha da artırılarak iki katına çıkarılması planlanıyor.

Geçen hafta çıkan olaylara karışanların bir kısmını gözaltına aldığını açıklayan FBI, diğer şüphelileri aramaya devam ediyor.

FBI, önümüzdeki günlerde ülke genelinde aşırı sağ grupların silahlı eylem yapabileceği uyarısında bulundu.





Airbnb, Washington DC için yapılan rezervasyonları iptal etti

Ev kiralama platformu Airbnb de Washington DC ve civarındaki rezervasyonları iptal ettiğini duyurdu. Bölgedeki güvenlik tehdidine ve "nefret gruplarının bu bölgeye seyahat etme ihtimaline karşı" bu kararı aldığını açıklayan şirket, para iadelerinin yapılacağını duyurdu.

"Silahlı milislerin ve nefret gruplarının şehre seyahat ederek devir teslim törenini engellemeye çalıştığına dair haberleri gördük. Bu grupların bizim internet sitemizi kullanmadığından emin olmak istedik.

"Kongre binasındaki şiddet eylemlerine katıldığını ya da nefret gruplarıyla bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz müşterilerimize, Airbnb platformunu yasakladık."

Twitter CEO'su Jack Dorsey: Trump'ın yasaklanması doğru ancak tehlikeli bir karar

ABD Başkanı Donald Trump'ı asılsız iddialarla şiddet içerikli eylemleri teşvik etmekle suçlayarak hesabını askıya alan Twitter'dan, konuyla ilgili açıklama geldi.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Trump'ın hesabının askıya alınmasını "doğru karar" olarak nitelendirdi ancak yasakla ilgili "olağanüstü ve savunulamaz şartların oluşmasından kaynaklı üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Hesabın yasaklanmasının sebebinin de platformda "sağlıklı tartışma ortamı yaratamayan Twitter'ın hatası olduğunu" belirtti.

BBC
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