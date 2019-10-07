Trump'ın azli soruşturmasında itirafçı sayısı ikiye çıktı

Trump'ın azli soruşturmasında itirafçı sayısı ikiye çıktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi soruşturmasında muhbir sayısı ikiye çıktı.

07.10.2019 10:51
Trump'ın azli soruşturmasında itirafçı sayısı ikiye çıktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi soruşturmasında muhbir sayısı ikiye çıktı.


Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'e 2020 seçimlerindeki rakiplerinden Joe Biden ve oğlu Hunter hakkında yolsuzluk soruşturması açması için baskı yaptığını iddia eden itirafçının Avukatı Mark Zaid, ikinci itirafçının konuyla ilgili "ilk elden bilgiye sahip" olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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