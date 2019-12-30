: Trump'ın Azli Amerikalıları Böldü

30.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47

ABD Temsilciler Meclisi'nin Başkan Donald Trump hakkındaki azil gerekçelerinden ikisini kabul etmesinin ardından süreçi, mahkeme görevi yapacak olan Senato'da devam edecek. Anketlere göre, Amerikan kamuoyu azil konusunda kutuplaşmış durumda. VOA Amerikalılara mikrofon uzattı, düşüncelerini sordu

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