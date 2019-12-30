Trump'ın Azli Amerikalıları Böldü
Haberler » Güncel » Trump'ın Azli Amerikalıları Böldü - Haber

Trump'ın Azli Amerikalıları Böldü

ABD Temsilciler Meclisi'nin Başkan Donald Trump hakkındaki azil gerekçelerinden ikisini kabul etmesinin ardından süreçi, mahkeme görevi yapacak olan Senato'da devam edecek.

30.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:47

ABD Temsilciler Meclisi'nin Başkan hakkındaki azil gerekçelerinden ikisini kabul etmesinin ardından süreçi, mahkeme görevi yapacak olan Senato'da devam edecek. Anketlere göre, Amerikan kamuoyu azil konusunda kutuplaşmış durumda. VOA Amerikalılara mikrofon uzattı, düşüncelerini sordu



Haber Videosu

: Trump'ın Azli Amerikalıları Böldü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler