Trump'ın azledilme davası tartışmaları sürüyor

01.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.02.2020 08:45

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi davasında bir başka Cumhuriyetçi Senato üyesi daha tanık kullanılmasına karşı olduğunu ifade etti.

Senatör Lisa Murkowski, Trump'ın ofisten çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilecek davada tanık ve belge kullanımı konusunda dikkatlice düşünüldüğünü ve kullanılmaması gerektiğine karar verdiğini ifade etti. Demokratik Sentato Liderliğinden Patty Murray, "Bu akşamki tüm işaretler, suçlanan bir Başkan'ın azline işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Senato, Demokrat Temsilciler Meclisi'ni yargılamaya devam ederken, cuma günü tanık konusunda oylama yapacak. Trump'ı suçlu bulmak üzere yapılacak son oylamanın tarihi ise belirsizliğini koruyor. Cumhuriyetçi Senato üyeleri bunun cuma veya cumartesi günü geç saatlerde olabileceğini belirtirken bazı senato üyeleri oylamanın önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar ertelenebileceğini ifade etti.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senato üyesi Mitty Romney, tanık çağırılmasını kesinlikle desteklediğini belirterek Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton gibi tanıkların çağırılması gerektiğine dikkat çekti. Trump'a zaman zaman muhalif olan ve 2012 başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Romney, senatoda 53 koltuğa sahip Cumhuriyetçiden tanık çağırılmasını isteyen birkaç kişiden biri.

(İHA)

Kaynak: İHA