Trump'ın azil yargılamasında 2'inci gün sona erdi, taraflara 24 saat süre

23.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:48

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 2'inci gününde açılış sunumlarını yapan 7 Demokrat savcı vekil, Trump'ın Ukrayna soruşturmasında suçlu olduğunu ve azledilmesi gerektiğini savundu.



Senato Genel Kurulunda yerel saatle 13.00'te dua ile başlayan ikinci gün duruşması, yaklaşık 9 saat sürdü. Euronews.com'da Görüntüle