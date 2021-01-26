Trump'ın azil yargılaması için karar tasarısı Senato'ya sunuldu
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BBC

Trump'ın azil yargılaması için karar tasarısı Senato'ya sunuldu

26.01.2021 04:22 | Son Güncelleme: 26.01.2021 04:26
Trump'ın azil yargılaması için karar tasarısı Senato'ya sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılması için gerekçeyi içeren tasarıyı Senato'ya sundu.

ABD Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılması için gerekçeyi içeren tasarıyı Senato'ya sundu.

Trump, Kongre saldırısı öncesi 'destekçilerini isyana teşvik etmekle' suçlanıyor. Temsilciler Meclisi'nin dokuz Demokrat üyesi geleneksel olarak azil gerekçesini içeren tasarıyı Senato'ya elleriyle taşıyıp verdi.

Trump hakkında azil soruşturması başlatılması yönündeki karar tasarısı Temsilciler Meclisi'nde 197'ye karşı 232 oyla kabul edilmişti.

Trump'ın Senato'daki azil davasının da 8 Şubat'ta görülmeye başlanması bekleniyor. Senato, Trump'ın suçlu olup olmadığına dair yargılama ve oylama yapacak. Azil duruşmasını ABD Senatosu'nda en uzun süre görev yapan Demokrat Senatör Patrick Leahy yönetecek.

Trump, azledilmesi talebiyle hakkında ikinci kez yargılama yapılacak olan ilk ABD Başkanı.

CNN'e konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Senatörlerin koronavirüs yardım paketine ve kabine adaylarının onaylanmasına öncelik vermelerini istedi ama Trump'ın da yargılanması gerektiğini söyledi. Biden, Cumhuriyetçilerin Trump'ın suçlu bulunması yönünde oy kullanmaları ihtimalinin de 'zayıf olduğunu' ifade etti.

Senato'da Cumhuriyetçiler ile Demokrat senatörlerin sayısı 50-50 eşit. Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Bu da, en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy kullanması anlamına gelir. Senato'da karar belirleyici oyu kullanma hakkı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'te olduğu için Demokratlar çoğunlukta sayılıyor.

Senato bu yargı sürecini, Trump'ın 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olmasını engellemek için kullanabilir.

Trump, Kongre binasına saldırı öncesi yaptığı konuşmada 'destekçilerini ABD Kongresi'ne saldırmaya teşvik etmekle' suçlanıyor.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edildikten sonra yargı sürecinin başlaması için Senato'ya sunulan gerekçede Trump'ın 'ağır ve vahim suç işlediği', 'kötü davranışta bulunduğu' da belirtiliyor.





Trump neyle suçlanıyor?

Trump'ın azledilmesi için başlatılan yargı sürecindeki suçlamalar adli değil, siyasi.

Esas olarak 'hükümete karşı isyana teşvik' suçlamasının yer aldığı gerekçedeki ana başlıklar şöyle:

Eski ABD Başkanı Trump hakkında, Aralık 2019'da da azil süreci başlatılmıştı. O dönem Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump'ın Ukrayna'da Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azline karar vermişti.

Ama seçim öncesi çoğunluğun Cumhuriyetçilerde olduğu Senato'da yapılan oylamada Trump'ın görevini sürdürmesi kararı çıkmıştı.

Trump'ın azil yargılaması için karar tasarısı Senato'ya sunuldu
BBC
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