Trump'ın azil sürecini başlatan ihbar mektubunun bir kısmı yayımlandı

26.09.2019 19:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'ı yetkilerini yabancı bir ülkeyi 2020 yılındaki seçime müdahaleye zorlamakla suçlayan ihbar mektubunun gizliliği kaldırılmış kısımlarını yayınladı.



Mektupta "aşağıda anlatılan eylemler çok açık ve ciddi, istismar ya da hukukun ve devlet nizamının çiğnenmesi gibi problemler teşkil etmektedir" ve bu "kamu politikalarında görüş farklılığı ile açıklanamayacak" durum 'acil endişe' tanımına uymaktadır dendi. Euronews.com'da Görüntüle