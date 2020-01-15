Trump'ın azil süreci yeni bir döneme giriyor: Azil dosyası Temsilciler Meclisi'nde oylanacak
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Trump'ın azil süreci yeni bir döneme giriyor: Azil dosyası Temsilciler Meclisi'nde oylanacak

Demokratların çoğunlukta olduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nde çarşamba günü Başkan Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili hazırlanan dosya oylamaya sunularak Senato'ya gönderilecek

15.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:41
Trump'ın azil süreci yeni bir döneme giriyor: Azil dosyası Temsilciler Meclisi'nde oylanacak

Demokratların çoğunlukta olduğu (ABD) Temsilciler Meclisi'nde çarşamba günü Başkan 'ın azil süreciyle ilgili hazırlanan dosya oylamaya sunularak Senato'ya gönderilecek.


Bu gelişmeyle Trump'ın azil soruşturması yeni bir aşamaya girecek ve ABD Başkanı'nın azil sürecini yönetecek yetkililer belli olacak. Senato Başkanı Mitch McConnell daha şimdiden duruşma tarihini 21 Ocak belirlerken, şahitlerin çağırılmasının olumsuz sonuçlar verebileceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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