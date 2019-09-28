Trump'ın azil süreci: Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ukrayna ile ilgili belgeler istendi

28.09.2019 00:30

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azliyle sonuçlanabilecek Temsilciler Meclisi soruşturma süreci devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nden bir komite Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan resmi yazı ile Ukrayna görüşmelerinin belgelerini istedi.



Temsilciler Meclisi, beş Dışişleri Bakanlığı çalışanını da iki hafta içinde konuyla ilgili ifade vermeye çağırdı. İfadeye çağırılanlar arasında ABD Ukrayna özel temsilcisi Büyükelçisi Kurt Volker ve ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland da bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle