Trump'ın azil soruşturmasında soru-cevap maratonu tamamlandı: Bolton'ın tanık olması isteniyor
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Trump'ın azil soruşturmasında soru-cevap maratonu tamamlandı: Bolton'ın tanık olması isteniyor

ABD Senatosunda 8. gününü geride bırakan Trump'a yönelik azil yargılamasında, Trump'ın avukatları, birçok soruya cevap verirken Başkan'ın Ukrayna'ya yardımı askıya almasının, Demokratların iddia ettiği gibi, kişisel çıkarlar dolayısıyla değil ülke çıkarlarıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

30.01.2020 08:47 | Son Güncelleme: 30.01.2020 08:47
Trump'ın azil soruşturmasında soru-cevap maratonu tamamlandı: Bolton'ın tanık olması isteniyor

(ABD) Başkanı 'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılama sürecinde kritik bir aşama olan soru-cevap maratonunun ilk günü karşılıklı iddialarla tamamlandı.


ABD Senatosunda 8. gününü geride bırakan Trump'a yönelik azil yargılamasında, Trump'ın avukatları, birçok soruya cevap verirken Başkan'ın 'ya yardımı askıya almasının, Demokratların iddia ettiği gibi, kişisel çıkarlar dolayısıyla değil ülke çıkarlarıyla ilgili olduğunu öne sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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