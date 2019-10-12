Trump'ın azil soruşturması: AB Büyükelçisi Sondland Dışişleri'nin vetosuna rağmen tanıklık edecek
Trump'ın azli soruşturması: AB neznindeki Büyükelçi Dışişleri'nin vetosuna rağmen tanıklık edecek
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa Birliği nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland, Dışişleri Bakanlığı'nın vetosuna rağmen Temsilciler Meclisi'nde Başkan Donald Trump hakkında yürütülen soruşturmada tanıklık edeceğini duyurdu.
Büyüklelçi Sondland'ın avukatları cuma günü yapılan açıklamayla, müvekillerinin Temsilciler Meclisi'nde Dışişleri, İstihbarat ve Gözetim Komiteleri'nin 17 Ekim'de ortaklaşa düzenleyecekleri oturumda ifade vereceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle