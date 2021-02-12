Trump'ın avukatları azil yargılamasını "Demokratların siyasi intikamı" olarak niteledi

Senatoda, 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla azil yargılaması süren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, yargılamanın "Demokratların siyasi intikamı" olduğunu ve "görevi sona ermiş bir başkanın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olmadığını" savundu.

Senatoda, 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla azil yargılaması süren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, yargılamanın "Demokratların siyasi intikamı" olduğunu ve "görevi sona ermiş bir başkanın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olmadığını" savundu.

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki yargılamasında 4. gün başladı.

Trump'ın avukatlarının gün boyunca sürmesi beklenen sunumlarına şu ana kadar, "yargılamanın anayasal olmadığına" ilişkin tezler damga vurdu.

Trump'ın avukatlarından Michael van der Veen, açılış konuşmasında, "Anayasa açıkça görevdeki başkanın azline ilişkin süreçten bahsederken biz bugün Demokratların siyasi intikam hırsı nedeniyle sivil bir kişiyi azil istemiyle yargılıyoruz. Bu açıkça anayasal olmayan bir davadır ve reddedilmelidir." ifadelerini kullandı.

Trump tarafı "ifade özgürlüğü" maddesine atıf yapıyor

Van der Veen, Senato Genel Kurulunda oynattığı bazı videolarla Trump'ın 6 Ocak'ta yaptığı konuşmadaki sözlerini hatırlattı ve Trump'ın hiçbir şekilde "halkı şiddete yönlendirmediğini" savundu.

Trump'ın avukatı, bir başkan olarak Trump'ın "seçimlerde hile" gibi siyasi bir tartışmayla ilgili düşüncelerini dile getirmesinin hakkı olduğunu ve bunun ABD Anayasasının 1. Ek Maddesindeki "ifade özgürlüğü" kapsamında korunduğunu ileri sürdü.

Söz alan diğer savunma avukatları da Temsilciler Meclisinden gelen ve "iddia makamı" görevi gören Demokrat savcı vekillerin son 2 gündür ortaya koyduğu iddialarının "çarpıtmalara" dayandığını savundular. Avukatlar, Trump'ın konuşması ile Kongre baskını yapanlar arasında doğrudan bir bağ olmamasına rağmen Demokratların, "saldırganlar Trump'ın sözleriyle hareket etti" algısı oluşturmaya çalıştığını ileri sürdüler.

İlgili anayasa maddelerine atıf yapan ve görevde olmayan bir başkanın Senatoda yargılanmasının anlamsız olduğu görüşünü öne süren avukatlar, Demokratların, Kongrede çoğunluğa sahip oldukları için bu süreci bir azil davasına dönüştürdüklerini savundu.

Halen Senato Genel Kurulunda devam eden savunma sunumlarının yerel saatle akşam 8'e kadar sürmesi ve Trump'ın avukatlarının bugün savunmalarını tamamlamaları bekleniyor.

Bugünkü sunumların ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve bu kişilerin dinlenmelerine geçilecek. Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada iki tarafın da henüz tanık çağırmadığı belirtiliyor.

Söz konusu sunumların ardından senatörlere, her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için 4 saat süre verilecek.

Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bugüne kadar yargılamayla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçilerin büyük bölümü Trump lehinde oy kullanacakları mesajını vermişti.

1'i polis 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur