Trump'ın avukatı Giuliani'nin avukatlık lisansı New York'tan sonra Washington'da da askıya alındı
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Trump'ın avukatı Giuliani'nin avukatlık lisansı New York'tan sonra Washington'da da askıya alındı

Trump'ın avukatı Giuliani'nin avukatlık lisansı New York'tan sonra Washington'da da askıya alındı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin avukatlık lisansı, 3 Kasım seçimleriyle ilgili yanlış beyanlar nedeniyle New York'tan sonra başkent Washington D.C'de de askıya alındı.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin avukatlık lisansı, 3 Kasım seçimleriyle ilgili yanlış beyanlar nedeniyle New York'tan sonra başkent Washington D.C'de de askıya alındı.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Giuliani'nin avukatlık lisansının askıya alınması kararının, New York'ta hakkındaki disiplin duruşmaları neticelenene kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

New York temyiz mahkemesi, 24 Haziran'da aldığı kararda, Giuliani'nin, seçimlerin hile yoluyla çalındığına dair teorileri öne sürerek mahkemelere, kamuoyuna ve milletvekillerine yanlış açıklamalar yaptığı gerekçesiyle avukatlık lisansının askıya alınmasına hükmetmişti.

Kararda, "Demokrasinin ayırt edici özelliği, özgür ve adil seçimlere dayanmasıdır. Seçimlerimizde bir güven kaybını kışkırtmayı amaçlayan yanlış açıklamalar ve bunun sonucunda hükümete olan güven kaybı genellikle özgür toplumun düzgün işleyişine zarar verir." ifadesine yer verilmişti.

New York'ta 1994-2001 yıllarında belediye başkanlığı da yapan Giuliani, 3 Kasım seçimleri ile ilgili Trump'ın "seçimlerin çalındığı" iddiasını en fazla savunan ve bu konuda hukuki girişimlerde bulunan isim olarak öne çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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