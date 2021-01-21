Trump'ın, aile üyelerine yönelik Özel Servis korumasını uzattığı iddia edildi
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Trump'ın, aile üyelerine yönelik Özel Servis korumasını uzattığı iddia edildi

21.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:38
Trump'ın, aile üyelerine yönelik Özel Servis korumasını uzattığı iddia edildi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, görev süresi dolmasına rağmen 13 aile üyesi için "Gizli Servis" korumasını uzattığı öne sürüldü.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, görev süresi dolmasına rağmen 13 aile üyesi için "Gizli Servis" korumasını uzattığı öne sürüldü.

Washington Post'a konuşan konuya yakın bir kaynak, ABD Başkanlığı görevinde bulunan kişilerden sorumlu Gizli Servis'in, Trump'ın aile bireylerine yönelik korumayı 6 ay daha uzatacağını belirtti.

Buna göre, Gizli Servis, Trump'ın yanı sıra eşi Melania Trump, oğlu Barron Trump, kızı Ivanka Trump, damadı Jared Kushner ve bu çiftin çocukları, Donald Trump Jr ve Eric Trump'ın çocukları ve eşleri ile Trump'ın küçük kızı Tiffany Trump'ı 6 ay daha koruyacak.

Trump'ın başkanlık görevi, dün Joe Biden'ın yemin etmesiyle sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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