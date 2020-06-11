Trump'ın açıklamasına rağmen ABD, DSÖ'den çekilmeye yönelik resmi adım atmadı
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Trump'ın açıklamasına rağmen ABD, DSÖ'den çekilmeye yönelik resmi adım atmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkimizi kestik" açıklamasına rağmen, ABD'nin resmi çekilme talebini bu kuruluşa iletmediği, DSÖ ile ABD'deki sağlık kuruluşlarının hala ilişkilerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

Trump'ın açıklamasına rağmen ABD, DSÖ'den çekilmeye yönelik resmi adım atmadı
11.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:38

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkimizi kestik" açıklamasına rağmen, ABD'nin resmi çekilme talebini bu kuruluşa iletmediği, DSÖ ile ABD'deki sağlık kuruluşlarının hala ilişkilerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

Amerikan basın kuruluşu The Hill'in haberine göre, Trump'ın 29 Mayıs'ta DSÖ ile ilişkilerini kestiklerini ve örgüte fon sağlamayı durdurduklarını açıklamasına rağmen, örgütten çekilmek için resmi adım atılmadı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir DSÖ yetkilisi, ABD'den çekilmeye yönelik resmi talep almadıklarını dile getirdi.

DSÖ'nün Kovid-19'la mücadelesini denetleyen Maria Van Kerkhova, "DSÖ olarak, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) gibi kurumların yanı sıra ABD merkezli birçok akademik kuruluşla da ilişkilerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını konusunda ABD'li meslektaşlarıyla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

CDC Direktörü Robert Redfield, 4 Haziran'da Amerikan Kongresinde katıldığı bir oturumda, DSÖ ile CDC arasında iş birliğinin devam ettiğini vurgulayarak, "Ne yazık ki şu anda Batı Kongo'da yeni bir Ebola salgını var, biz de DSÖ ve Sağlık Bakanlığı ile bu virüsle mücadele için adımları atmaya başladık." şeklinde konuşmuştu.

Trump ne demişti?

Trump, 29 Mayıs'ta, Çin yönetimine yönelik atılacak yeni adımları duyurmak için Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenlemişti.

Donald Trump, "Çin'in DSÖ üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ'ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolar ödedi. DSÖ'den esaslı reformlar yapmasını istedik ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık kurumlarına aktaracağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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