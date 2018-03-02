Trump'ın Açıklamalarının Ardından Borsada Metal Sanayi Hisseleri Sert Düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceği açıklamasının ardından, Borsa İstanbul'da Metal Ana Sanayi endeksi yüzde 3,2 değer kaybetti.

Trump'ın gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceği bildirmesinin ardından dünya borsalarında sektörle ilgili pay piyasalarında satış baskısı arttı.

Çelik ve alüminyumla ilgili sektör hisselerinden başlayarak borsa geneline yayılan satış baskısı, pay piyasaları endekslerindeki değer kayıplarının ABD, Avrupa ve Japonya'da yüzde 2'yi bulmasına neden oldu.

Borsa İstanbul'da hesaplanan Metal Ana Sanayi endeksi de bugün yüzde 3,2 değer kaybıyla en fazla gerileyen sektör endeksi olarak dikkati çekti. Dün de yüzde 2'ye yakın değer kaybeden sektör endeksi, bugün de saat 12.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,2 azalışla 270.000 seviyelerinde bulunuyor.

Sektörü oluşturan hisselere bakıldığında ise en çok değer kaybının Ereğli Demir ve Çelik'te olduğu gözlendi. Şu dakikalarda yüzde 4,2 azalışla 10,63 liradan işlem gören Ereğli Demir Çelik hisselerini, yüzde 1,4 ile Çuhadaroğlu Metal ve yüzde 1,6 ile Kardemir Karabük Demir Çelik hisseleri takip ediyor.

Analistler, Trump'ın korumacı politikalarına ilişkin gelişmelerin ve yetkililerden gelecek açıklamaların sektör hisselerinin yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.