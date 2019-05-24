Trump'ın açıklamaları etkisiyle ABD piyasaları artışla açıldı

– ABD hisse senedi piyasaları, Başkan Donald Trump'ın, Çin ilşe yapılan ticaret görüşmelerinin hızlıca çözüme ulaşabileceğini ve bu çözümün Huawei'in kara listeye alınması sorununun çözümünü içerebileceğini söylemesi üzerinde, yükselişle açıldı.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

Dow Jones yüzde 0.67,

Nasdaq yüzde 0.85 ve

S&P yüzde 0.62 yükseldi

Kaynak: DHA

- İstanbul