Trump'ın 6 Dakika Boyunca Kendini Alkışladığı Görüntüler Sosyal Meydayı Salladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki ilk konuşmasının ardından 6 dakika boyunca kendini alkışladığı anların görüntüleri sosyal medyayı salladı.

6 DAKİKA BOYUNCA DURMADAN ALKIŞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki ilk konuşmasının ardından 6 dakika boyunca kendini alkışladığı anların görüntüleri Twitter'da gündem oldu.

Video, VICE News televizyon kanalının Twitter hesabından yayınlandı.