Trump'ın 6 Dakika Boyunca Kendini Alkışladığı Görüntüler Sosyal Meydayı Salladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki ilk konuşmasının ardından 6 dakika boyunca kendini alkışladığı anların görüntüleri, sosyal medyayı salladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki ilk konuşmasının ardından 6 dakika boyunca kendini alkışladığı anların görüntüleri sosyal medyayı salladı.
6 DAKİKA BOYUNCA DURMADAN ALKIŞLIYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki ilk konuşmasının ardından 6 dakika boyunca kendini alkışladığı anların görüntüleri Twitter'da gündem oldu.
Video, VICE News televizyon kanalının Twitter hesabından yayınlandı.