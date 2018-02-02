Trump'ın 6 Dakika Boyunca Kendini Alkışladığı Görüntüler Sosyal Meydayı Salladı
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Trump'ın 6 Dakika Boyunca Kendini Alkışladığı Görüntüler Sosyal Meydayı Salladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki ilk konuşmasının ardından 6 dakika boyunca kendini alkışladığı anların görüntüleri, sosyal medyayı salladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki ilk konuşmasının ardından 6 dakika boyunca kendini alkışladığı anların görüntüleri sosyal medyayı salladı.

6 DAKİKA BOYUNCA DURMADAN ALKIŞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki ilk konuşmasının ardından 6 dakika boyunca kendini alkışladığı anların görüntüleri Twitter'da gündem oldu.

Video, VICE News televizyon kanalının Twitter hesabından yayınlandı.

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