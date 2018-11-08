Trump ile Tartışan Muhabirin Beyaz Saray'a Girişi Yasaklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tartıştığı CNN muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a giriş akreditasyonu iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kongre ara seçimlerinden sonra Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlemiş, basın toplantısında CNN muhabiri Jim Acosta ile tartışmıştı. Tartışmanın ardından Jim Acosta'ın Beyaz Saray akreditasyon kartına gizli servis elemanları tarafından el koyuldu ve saraya girişi geçici olarak yasaklandı.

CNN muhabiri Jim Acosta'nın ABD'ye sığınan mülteciler ve Rusya'nın seçimlere müdahalesi soruşturması ile ilgili sorularına sinirlenen Trump, "Bırak da ülkeyi ben yöneteyim, CNN'i de sen yönet" dedikten sonra konuşmaya devam eden Acosta'ya öfkelenerek, "Sen kaba ve berbat bir insansın. CNN'de yalan haberler yaptığınız için de halkın düşmanısınız" tepkisini göstermişti. Tartışmanın ardından gizli servis, CNN muhabiri Jim Acosta'ın kartını elinden alarak Beyaz Saray'a girişinin yasaklandığını duyuldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "CNN Muhabiri Jim Acosta basın toplantısında sert ve kaba davranmış, yaptığı eylemler sonucunda geçici olarak Beyaz Saray'a olan akreditasyonu iptal edilerek ve kendisine verilen serbest giriş kartının askıya alınmıştır. Başkan Donald Trump, özgür basına inanıyor. Ancak, Beyaz Saray stajyeri olarak işini yapmaya çalışan genç bir bayana ellerini koyarak müdahale eden bir muhabire asla tahammül edemeyiz ve davranışı kesinlikle kabul edilemez" diye konuştu. - WASHINGTON