Trump ile Putin İlk Kez Yüz Yüze Görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez G-20 Zirvesi'nde bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez G-20 Zirvesi'nde bir araya geldi.
Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan zirve protestoların gölgesinde sürerken, belki de en çok merak edilen görüşme sonunda gerçekleşti.
ABD Başkanı Trump ile Rus mevkidaşı Putin ilk defa yüz yüze görüştü.
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Tags: ile Trump yüze ilk görüştü Donald Trump Putin kez Vladimir Putin yüz Gepost: 07 juli 2017
Kaynak: Euronews.com