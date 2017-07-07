Trump ile Putin İlk Kez Yüz Yüze Görüştü (2)

Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen G20 zirvesi çerçevesinde, daha önce sadece telefonla görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile ilk kez yüz yüze görüştü.



Putin ve Trump, görüşmenin başında birbirleri ile tanıştıklarından ve bir araya geldiklerinden memnun olduğunu belirtti. Putin, görüşmede ikili ve uluslararası sorunları ele almak istediğini dile getirerek görüşmenin başarılı geçeceğini ümit ettiğini kaydetti.



Görüşmelere liderlerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yer aldı.



Kremlin tarafından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinin kısa olmasına rağmen gündeminde Suriye, Ukrayna, Kore sorunları gibi birçok konuların ele alacağı bildirilmişti.



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Trump - Putin görüşmesi - Moskova