Trump ile Netanyahu olası Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı görüştü
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan, İsrail'de yapılacak erken genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun elini güçlendirecek açıklama geldi.Trump, ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu.
14.09.2019 23:45
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'tan, İsrail'de yapılacak erken genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun elini güçlendirecek açıklama geldi.
Trump, ABD ile İsrail arasında muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com