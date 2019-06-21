Trump ile Muhammed bin Selman 'İran'ı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel petrol piyasalarında Suudi Arabistan'ın rolü ile İran konusunu ele aldı.

Trump ile Muhammed bin Selman 'İran'ı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel petrol piyasalarında Suudi Arabistan'ın rolü ile İran konusunu ele aldı.

Kaynak: Dunya.com

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