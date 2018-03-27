Trump ile Merkel'den 'İngiltere'yle Dayanışma' Vurgusu

ABD Başkanı Trump ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki telefon görüşmesinde, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesinin ardından Rusya'ya karşı alınan tedbirler konuşuldu ve İngiltere ile dayanışma vurgusu yapıldı.

Trump ile Merkel'den 'İngiltere'yle Dayanışma' Vurgusu

ABD Başkanı Trump ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki telefon görüşmesinde, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesinin ardından Rusya'ya karşı alınan tedbirler konuşuldu ve İngiltere ile dayanışma vurgusu yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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