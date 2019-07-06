Trump ile May görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in görüşmesinde Suriye rejimine muhtemel yaptırım, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konularının ele alındığı bildirildi.

Trump ile May görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in görüşmesinde Suriye rejimine muhtemel yaptırım, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konularının ele alındığı bildirildi

Kaynak: Dunya.com

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