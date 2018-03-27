Trump ile Macron Telefonda Türkiye'yi Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine değinildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump ve Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki lider de Rusya'nın, İngiltere'nin Salisbury kentinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya karşı Batı'nın sert tepkisini desteklerini ifade ettiler. Başkan Trump, Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerekliliğini vurguladı" denildi.

Görüşmede ayrıca, Trump ve Macron'un ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkileri ve Çin ABD arasında olan ekonomik faaliyetlerin ele alındığı açıklandı. - WASHINGTON