Trump ile Demokratlar 'Daca' Konusunda Anlaştı

Demokratların Kongredeki liderleri, yasa dışı olarak ülkeye giren göçmen çocukların ABD'de kalmasını sağlayan DACA programı ve sınır güvenliği konusunda Trump ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Trump ile Demokratlar 'Daca' Konusunda Anlaştı

Demokratların Kongredeki liderleri, yasa dışı olarak ülkeye giren göçmen çocukların ABD'de kalmasını sağlayan DACA programı ve sınır güvenliği konusunda Trump ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com