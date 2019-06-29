Trump, İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Gerek Olmadığını İddia Etti

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha iklim değişikliğiyle mücadeleyi reddetti ve ABD'nin daha önce hiç olmadığı kadar temiz havaya ve suya sahip olduğunu söyledi. Japonya'daki G20 zirvesinde konuşan Trump, ayrıca rüzgâr gücünün finansmanının ağır olduğunu ve bu yüzden "işe yaramadığını" da iddia etti.

Trump yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hiç olmadığımız kadar temiz suya sahibiz, hiç olmadığımız kadar temiz havaya sahibiz. Yıllar boyunca inşa ettiğimiz ve benim geliştirip, yeniden canlandırdığım muazzam gücü kurban etmeye istekli değilim."

"Bazı ülkelerin yaptıkları şeylere katılmıyorum, büyük miktarda güç kaybediyorlar. Tesislerin gücünden bahsediyorum. Rüzgâr gülü her zaman işe yaramaz. Rüzgâr olmadığında tesis çalışmaz. Güneşle de her zaman çalışmaz çünkü güneş yeterince güçlü değil ve onların birçoğu, daha önce problemlere yol açmış rüzgârı kullanmak istiyor."

"Rüzgâr, büyük bir finansal destek olmadan çalışmaz. Birleşik Devletler, rüzgâr için büyük miktarlarda para harcıyor. Bu hoşuma gitmiyor."

ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararını savunan Trump, ortada bir sorun olduğunu ve bunu "görmezden geldiğini" reddetti. Ancak küresel ısınmaya karşı önlem almanın, ABD ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

Ekonomik anlamda şu an çok iyi olduklarını söyleyen Trump, yaptığı önceki konuşmalarında da iklim değişikliğini "hile" olarak tanımlamış ve "havanın değiştiği" sorununu reddetmişti. Trump, seçim yarışı döneminde de ABD'nin en temiz havaya sahip ülkelerden bir tanesi olduğunu söylemişti.